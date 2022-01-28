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Лукашенко задал четвертый вопрос белорусскому народу: что было бы, если бы меня не было в августе 2020 года?

28.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко задал четвертый вопрос белорусскому народу: что было бы, если бы меня не было в августе 2020 года?

Что было бы с Беларусью, если бы Лукашенко не было в августе 2020 года? Такой вопрос задал Президент белорусам после обращения к народу и Парламенту.

Александр Лукашенко: «Вам вопрос, четвертый вопрос. Если бы Лукашенко не было в августе 2020 года? Простите за нескромность. Что было бы? Я уже отвечал на этот вопрос. Я с ребенком по улице с автоматом бегал не потому, чтобы себя показать, это было опасно, я это понимал. Я больше переживал за него, который вышел меня защищать. Я говорю, ты что, сдурел? Не надо меня защищать, я сам буду защищаться. Но это так, из семейного. Я бегал и защищал свое. Потому что я это создал своими руками. Вместе с вами, но я был впереди, я принимал эти решения. И не дай бог другой был бы президент… Не потому, что нет решительных людей, просто это все было бы не его. Пусть меня простят те, кто хотел тогда вместо меня быть президентом, не обижайтесь на меня. Но все равно это не твое. Я защищал свое и вас защищал, как своих детей. “Батька” – вы же мои дети, и я вас не мог бросить. Моя жизнь тогда ничего не стоила, так решительно я был настроен. Вот моя позиция, так я действовал. И здесь нет ничего такого, в чем меня можно упрекнуть».


Фото: скриншот трансляции ОНТ

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Что было бы с Беларусью, если бы Лукашенко не было в августе 2020 года? Такой вопрос задал Президент белорусам после обращения к народу и Парламенту. Александр...
 
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