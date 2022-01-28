Лукашенко: я никого не гнобил ради того, чтобы кто-то не был президентом, они сидят, потому что это жулики

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко в 2020 году был готов к тому, что народ выберет другого президента, он не пытался как-то воздействовать на альтернативных кандидатов. Но жулики оказались в тюрьме из-за своих преступлений, а не потому, что надеялись победить на выборах. Об этом Президент Беларуси рассуждал 28 января после Послания народу и Парламенту.

Александр Лукашенко: «Я готов был к тому, что вы выберете другого президента. Никого я не гнобил, никого я не сажал ради того, чтобы он не был президентом. Ни Виктора Бабарико, никого. Это были жулики. И вы сейчас убедитесь. И они там находятся потому, что были жуликами. Более того, им было предложено: деньги верните, наворованное отдайте, вот список. Так они еще до сих пор советуются, вернуть или не вернуть. Я же вижу, что происходит. Никого не гнобил, но я пошел на выборы, чтобы потом вы меня не упрекнули. Я сказал, если вдруг страна перевернется, что-то случится не так, вы же мне этого не простите, скажете, что я сбежал, ушел от этих выборов. И я пошел. Я же не вел предвыборную кампанию, вы же это помните. Я встретился с активом, рассказал, что происходит. И идите, говорите народу, как будем жить дальше. То есть я не продавливал свою позицию».



Фото: скриншот трансляции ОНТ

Подписывайтесь на нас в Telegram