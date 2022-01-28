Лукашенко: Я сторонник двух сроков президентства. Но я не ушел от последних выборов – это заслуга Кочановой

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, что заслуга Натальи Кочановой в том, что он участвовал в последних выборах.

Президент рассказал, почему согласился участвовать в последних выборах.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Может вы согласитесь – слава богу, что я не ушел от последних выборов. Это не моя заслуга – Кочановой. Когда мы собрались, я сказал, ребята, пора и честь знать сколько можно. Я просто хочу спокойно пожить. Я ведь не видел жизни. Если кто-то меня упрекает, что я долго засиделся, они исходят из того, что президент – это царь, он сидит, к нему приходят, а он дает отмашки. Ничего подобного! Я никогда так не работал, это все на виду [...] Поставил я вопрос, надо нам выходить на выборы. Она первая по-женски взвелась: «Это нам не надо!» И все, кто там был, а это были люди, которые в глаза мне могли сказать свое мнение, сказали: «Нет, если вы это сделаете, будет плохо». Я принял решение – да, я пойду на эти выборы».