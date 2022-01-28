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Лукашенко: Я сторонник двух сроков президентства. Но я не ушел от последних выборов – это заслуга Кочановой
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, что заслуга Натальи Кочановой в том, что он участвовал в последних выборах.
Президент рассказал, почему согласился участвовать в последних выборах.
Фото: скриншот из онлайн-трансляции ОНТ
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Лукашенко: Я сторонник двух сроков президентства. Но я не ушел от последних выборов – это заслуга Кочановой
Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, что заслуга Натальи Кочановой в...
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