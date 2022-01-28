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Директор ломбарда в Минске не заключил договор на услуги по охране и получил штраф

28.01.2022 16:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор ломбарда в Минске привлечен к административной ответственности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.

Установлено, что микрофинансовая организация принимала драгоценные металлы и камни без заключения с Департаментом охраны МВД договора на оказание охранных услуг. В прокуратуре пояснили, что по законодательству ювелирные мастерские, торговые объекты, а также помещения, в которых осуществляется скупка изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе, прием их в залог, на хранение, для изготовления изделий, оборудуются охранной и тревожной сигнализацией.

По инициативе прокуратуры на директора ООО наложен штраф в размере Br232.

Постановление суда вступило в законную силу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В прокуратуре пояснили, что по законодательству ювелирные мастерские, торговые объекты, а также помещения, в которых осуществляется скупка изделий из драгоценных...
 
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