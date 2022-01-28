ФОТОФАКТ: Робот проводит экскурсии в Брестском областном краеведческом музее

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной краеведческий музей 28 января запустил новый проект "Кибермузей". В рамках этого проекта впервые в музее и Беларуси появился робот-экскурсовод Мироша. Пока киберсотрудник музея может водить экскурсии по первым трем залам постоянной экспозиции. Авторы проекта надеются, что со временем Мироша усвоит больше информации и сможет рассказать обо всей экспозиции. Программируют робота брестские студенты. Новый проект реализуется вместе с лабораторией промышленной робототехники Брестского государственного технического университета.-0-

Фото Вадима Якубёнка





Заместитель начальника отдела по координации деятельности учреждений культуры Управления культуры Брестского облисполкома Светлана Романюк













Директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков



























