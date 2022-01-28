Япония сократила срок карантина для прибывающих в страну

Источник материала: ОНТ

Власти Японии приняли решение о сокращении срока нахождения в карантине для прибывающих в страну иностранцев с 10 до 7 дней. Об этом со ссылкой на заявление МИД Японии сообщает ТАСС.

Обновленные правила вступят в силу с 29 января. При этом отмечается, что в зависимости от ситуации в регионах и по стране в целом, прибывшие в Японию иностранцы направляются в специальные карантинные учреждения, где они проводят часть от общего срока самоизоляции. К примеру, для граждан России данный срок составляет три дня.

Напомним, в данный момент в Японии введены жесткие ограничения на въезд для иностранных граждан. Так, въехать могут только аккредитованные дипломаты и лица, имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание. Помимо данных двух категорий въезд иностранцев разрешается только в исключительных случаях.

Фото: Freepik

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