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«Не при нашей жизни»: Лукашенко высказался о возможном изменении административно-территориального деления в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости менять административно-территориальное деление страны. Об этом Глава государства заявил 28 января после Послания народу и Парламенту.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в будущем подобные вопросы должны устанавливаться законом.
По словам Главы государства, необходимости рассматривать этот вопрос сегодня нет.
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«Не при нашей жизни»: Лукашенко высказался о возможном изменении административно-территориального деления в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости менять административно-территориальное деление страны. Об этом Глава государства заявил 28 января...
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