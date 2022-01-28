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«Не при нашей жизни»: Лукашенко высказался о возможном изменении административно-территориального деления в Беларуси

28.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Не при нашей жизни»: Лукашенко высказался о возможном изменении административно-территориального деления в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости менять административно-территориальное деление страны. Об этом Глава государства заявил 28 января после Послания народу и Парламенту.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в будущем подобные вопросы должны устанавливаться законом.

По словам Главы государства, необходимости рассматривать этот вопрос сегодня нет.


Фото: скриншот трансляции ОНТ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости менять административно-территориальное деление страны. Об этом Глава государства заявил 28 января...
 
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