«Не при нашей жизни»: Лукашенко высказался о возможном изменении административно-территориального деления в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости менять административно-территориальное деление страны. Об этом Глава государства заявил 28 января после Послания народу и Парламенту.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в будущем подобные вопросы должны устанавливаться законом.

По словам Главы государства, необходимости рассматривать этот вопрос сегодня нет.



Фото: скриншот трансляции ОНТ

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