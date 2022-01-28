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До старта зимней Олимпиады остается неделя. Провожаем наших спортсменов и ждём ярких побед!
Источник материала: ОНТ
О главном спортивном событии этой зимы. До старта Олимпиады всего 7 дней. Белорусские спортсмены отправляются на Игры в Китай.
Уже состоялось официальное открытие олимпийских деревень, представители более 20 команд разместились в Пекине, Чжанцзякоу и Тяньцзине, где пройдут старты. Первой среди белорусских атлетов в деревню заселилась мужская команда по биатлону. Сегодня из Милана в Пекин отправилась женская команда. Из Минска в Китай первыми отправились конькобежцы. В Поднебесной белорусские атлеты выступят серьёзным составом: Евгения Воробьева, Марина Зуева, Анна Нифонтова, Екатерина Слоева, а дополнит этот прекрасный квартет лидер мужской сборной Игнат Головатюк. Следом за ними в Пекин вылетят и белорусские лыжники.
Зажгут олимпийский огонь уже 4 февраля. А завершатся главные старты четырёхлетия 20 числа. Медали будут разыгрываться в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Национальную сборную Беларуси на Олимпиаде в Пекине представят 29 спортсменов в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, фигурном катании и фристайле.
Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
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О главном спортивном событии этой зимы. До старта Олимпиады всего 7 дней. Белорусские спортсмены отправляются на Игры в Китай. Уже состоялось официальное открытие...
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