До старта зимней Олимпиады остается неделя. Провожаем наших спортсменов и ждём ярких побед!

Источник материала: ОНТ

О главном спортивном событии этой зимы. До старта Олимпиады всего 7 дней. Белорусские спортсмены отправляются на Игры в Китай.

Уже состоялось официальное открытие олимпийских деревень, представители более 20 команд разместились в Пекине, Чжанцзякоу и Тяньцзине, где пройдут старты. Первой среди белорусских атлетов в деревню заселилась мужская команда по биатлону. Сегодня из Милана в Пекин отправилась женская команда. Из Минска в Китай первыми отправились конькобежцы. В Поднебесной белорусские атлеты выступят серьёзным составом: Евгения Воробьева, Марина Зуева, Анна Нифонтова, Екатерина Слоева, а дополнит этот прекрасный квартет лидер мужской сборной Игнат Головатюк. Следом за ними в Пекин вылетят и белорусские лыжники.

Зажгут олимпийский огонь уже 4 февраля. А завершатся главные старты четырёхлетия 20 числа. Медали будут разыгрываться в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Национальную сборную Беларуси на Олимпиаде в Пекине представят 29 спортсменов в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, фигурном катании и фристайле.

Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту: «Мы не знаем стадиона: насколько он хорош, быстрый там лёд или медленный. Никто его не видел, не знает качество льда, поэтому его сравнивать и не с чем. Тут нужно будет ориентироваться на мировой рейтинг, который они показали на квалификационных кубках мира, и от этого отталкиваться. Основные наши спортсмены – это Игнат Головатюк, Марина Зуева и Анна Нифонтова. Эти три спортсмена – наша основная надежда, что они на своих коронных дистанциях смогут побороться за самые высокие места».

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