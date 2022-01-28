|
Машина сбила женщину, когда она пыталась сесть в транспорт в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Женщина пострадала в результате ДТП рядом с остановкой общественного транспорта в Минске. Об этом
Инцидент произошел около девяти утра 28 января. Водитель легкового авто «Субару» ехал по ул. Долгобродской со стороны ул. Ванеева, направляясь к ул. Буденного.
Водитель не остановился перед остановкой, чтобы пропустить женщину, которая переходила дорогу в обозначенной границе зоны, чтобы сесть в транспорт.
В итоге пешеход, жительница столицы, пострадала и была госпитализирована. Проводится проверка.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина пострадала в результате ДТП рядом с остановкой общественного транспорта в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел около...
|
Архив (Разное)