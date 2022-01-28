Машина сбила женщину, когда она пыталась сесть в транспорт в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Женщина пострадала в результате ДТП рядом с остановкой общественного транспорта в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около девяти утра 28 января. Водитель легкового авто «Субару» ехал по ул. Долгобродской со стороны ул. Ванеева, направляясь к ул. Буденного.

Водитель не остановился перед остановкой, чтобы пропустить женщину, которая переходила дорогу в обозначенной границе зоны, чтобы сесть в транспорт.

В итоге пешеход, жительница столицы, пострадала и была госпитализирована. Проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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