На правительство Польши обрушилась волна критики из-за строительства стены на границе с Беларусью

Источник материала: ОНТ

Волна критики обрушались на правительство Польши из-за строительства стены на границе с Беларусью.

К возведению забора польские строители приступили на днях. Однако правозащитники и эксперты критикуют идею и утверждают, что это «бесполезная трата денег». Как известно, на возведение заградительных сооружений высотой 5,5метров и свыше 180 километров в длину уйдет более 350 миллионов евро. Также эксперты считают, что ограждение не сможет решить проблему беженцев, которые не перестают заявлять, что их цель вовсе не Польша. Отчаянные попытки пробраться через границу приводят к жертвам. Беженцы прячутся в лесах и погибают. Уже известно как минимум о 12 жертвах. Защитники природы также выражают обеспокоенность: на границе гибнут животные.

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