«Мы никого не собираемся уничтожать» – Лукашенко об индивидуальных предпринимателях

Источник материала: ОНТ

Действующая белорусская власть не собираются уничтожать индивидуальных предпринимателей. Но при этом подходы к работе ИП необходимо совершенствовать. Об этом 28 января в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что предприимчивых людей нужно «поворачивать в сторону государства и народа».



Фото: скриншот трансляции ОНТ

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