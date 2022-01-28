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«Мы никого не собираемся уничтожать» – Лукашенко об индивидуальных предпринимателях
Источник материала: ОНТ
Действующая белорусская власть не собираются уничтожать индивидуальных предпринимателей. Но при этом подходы к работе ИП необходимо совершенствовать. Об этом 28 января в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что предприимчивых людей нужно «поворачивать в сторону государства и народа».
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Действующая белорусская власть не собираются уничтожать индивидуальных предпринимателей. Но при этом подходы к работе ИП необходимо совершенствовать. Об этом 28...
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