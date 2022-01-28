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«Мы никого не собираемся уничтожать» – Лукашенко об индивидуальных предпринимателях

28.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мы никого не собираемся уничтожать» – Лукашенко об индивидуальных предпринимателях

Действующая белорусская власть не собираются уничтожать индивидуальных предпринимателей. Но при этом подходы к работе ИП необходимо совершенствовать. Об этом 28 января в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что предприимчивых людей нужно «поворачивать в сторону государства и народа».


Фото: скриншот трансляции ОНТ

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Действующая белорусская власть не собираются уничтожать индивидуальных предпринимателей. Но при этом подходы к работе ИП необходимо совершенствовать. Об этом 28...
 
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