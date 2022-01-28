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Легковая машина сбила женщину в Минске: пешеход пострадала
Источник материала: ОНТМинске: пешеход пострадала" class="one-news__figure-img">
Легковушка сбила женщину на улице Геологической в Минске. Об этом
Инцидент произошел 28 января, в районе половины восьмого утра. Сидевший за рулем автомобиля «Рено» 62-летний мужчина ехал по улице Геологической со стороны пер. Высокого, направляясь к улице Высокой. Проезжая нерегулируемый переход, мужчина сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу. С травмами пострадавшую госпитализировали.
На месте работали сотрудники ГАИ и следователи. Проводится проверка.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Легковушка сбила женщину на улице Геологической в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел 28 января, в районе половины восьмого...
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