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В Минске наградили победителей конкурса БРЕНД ГОДА-2021. Фотоотчет
Источник материала: Myfin
Социальная номинация
|Бренд
|Категория
|Награда
|Сбер Банк
|ESG — стратегия
|золото
|Белагропромбанк
|Лучший работодатель
|золото
|Takeda
|Лучший работодатель
|серебро
|Parimatch
|Лучший работодатель
|серебро
|А-100 Девелопмент
|Лучший работодатель
|золото
|Белагропромбанк
|Работа с локальными сообществами
|золото
|OZ
|Активная социальная позиция
|золото
|Parimatch
|Активная социальная позиция
|золото
|Bylectrica
|Социальное предпринимательство
|золото
Награды получили компании, которые показали особые достижения в сфере маркетинговой стратегии и продвижения — это оригинальность и креатив, аутентичная коммуникационная стратегия, успешный ребрендинг, экспорт и т.д.
Награды вручали директор финансового портала MyFin.by Марина Латышева, директор автомобильного портала av.by Дмитрий Геранин.
|Бренд
|Категория
|Награда
|WestLine мебельная фурнитура
|Ребрендинг
|Золото
|A-100 АЗС
|АЗС
|Серебро
|Сбер Банк
|Ребрендинг
|Бронза
|МТС
|Успешная репутационная кампания
|Бронза
|Сбер Банк
|Успешная репутационная кампания
|Серебро
|Брестский мясокомбинат
|Эффективная маркетинговая стратегия
|Золото
|Белагропромбанк
|Эффективная коммуникационная кампания
|Бронза
|Мелочи жизни
|Товары для дома
|Диплом финалиста
|Parimatch
|Популярный онлайн-продукт для развлечений
|Золото
|Онлайн-школа Kidskey
|Образование
|Золото
|Лукойл
|АЗС
|Бронза
|УКС Советского района г. Минска
|Недвижимость
|Диплом финалиста
|Белагропромбанк
|Банки и финансовые услуги
|Диплом финалиста
В Потребительской номинации награждались бренды, которые выбрали сами потребители.
|Бренд
|Категория
|Награда
|Коммунарка
|Шоколад
|Золото
|Санта Бремор
|Рыба и морепродукты
|Золото
|ТОП
|Мороженое
|Золото
|Савушкин
|Творожные сыры
|Золото
|Савушкин
|Мягкие сыры
|Золото
|Савушкин
|Молочная продукция
|Золото
|Савушкин
|Сырки глазированные
|Золото
|Савушкин
|Творог
|Золото
|Ласковое лето
|Плавленые сыры
|Золото
|Брест-Литовск
|Масло сливочное
|Золото
|Брест-Литовск
|Сыры твердые
|Золото
|КАМАКО
|Майонез
|Золото
|КАМАКО
|Майонезный соус
|Золото
|КАМАКО
|Соевый соус
|Золото
|Брестский мясокомбинат
|Мясная продукция
|Золото
|Бульбашъ
|Водка
|Золото
|Добрый
|Сок
|Золото
|Остров чистоты и вкуса
|Специализированные сети бытовой химии и косметики
|Золото
|Old Spice
|Твердый мужской дезодорант
|Золото
|Gillette
|Станки (кассеты) для бритья
|Золото
|Head&Shoulders
|Шампунь от перхоти
|Золото
|Pampers
|Детская гигиена (подгузники)
|Золото
|Fairy
|Чистящие и моющие средства
|Золото
|Tide
|Стиральный порошок
|Золото
|Lenor
|Ополаскиватель (кондиционер) для белья
|Золото
|Always
|Женская гигиена
|Золото
|av.by
|Интернет-ресурс о покупке и продаже автомобилей
|Золото
|Белоруснефть
|АЗС
|Золото
|Заўжды ЦiKaVa
|Сеть кафе на АЗС
|Золото
|Копеечка
|Сеть магазинов формата «у дома»
|Серебро
|Куфар Недвижимость
|Интернет-портал о недвижимости
|Золото
|Образовательный центр «Лидер»
|Образовательные курсы
|Золото
|ЗАБУДОВА
|Тяжелые строительные материалы
|Золото
|ZUBR
|Аккумуляторы
|Золото
|Беларусбанк
|Банки
|Золото
|Беларусбанк
|Дистанционное банковское обслуживание
|Золото
|Евроопт
|Гипермаркеты
|Золото
|Евроопт
|Сеть магазинов формата «у дома»
|Золото
|Gusto
|Замороженные овощи и смеси
|Золото
|Онлайн-гипермаркет e-dostavka.by
|Служба доставки продуктов
|Золото
|ARMTEK
|Сеть магазинов автозапчастей
|Золото
|Parimatch
|Букмекерская компания
|Золото
|Юмор FM
|Радиостанции
|Золото
|BKM HOLDING
|Электробусы
|Золото
|ТВОЯ СТОЛИЦА
|Агентства недвижимости
|Золото
|Mark Formelle
|Женская трикотажная одежда
|Золото
|Площадка недвижимости Realt
|Интернет-портал о недвижимости
|Серебро