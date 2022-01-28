В Минске наградили победителей конкурса БРЕНД ГОДА-2021. Фотоотчет

Источник материала: Myfin



Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by

Социальная номинация



Победителей объявляли Таисия Елецких, эксперт по партнерству с бизнесом и социальному предпринимательству UNFPA в Беларуси и Татьяна Джунеджа, начальник отдела по работе с корпоративными партнерами в благотворительной организации «SOS-детские деревни в Беларуси».



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Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by



Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by



Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by



Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by



Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by

Профессиональная номинация



Награды получили компании, которые показали особые достижения в сфере маркетинговой стратегии и продвижения — это оригинальность и креатив, аутентичная коммуникационная стратегия, успешный ребрендинг, экспорт и т.д.

Награды вручали директор финансового портала MyFin.by Марина Латышева, директор автомобильного портала av.by Дмитрий Геранин.

Бренд Категория Награда WestLine мебельная фурнитура Ребрендинг Золото A-100 АЗС АЗС Серебро Сбер Банк Ребрендинг Бронза МТС Успешная репутационная кампания Бронза Сбер Банк Успешная репутационная кампания Серебро Брестский мясокомбинат Эффективная маркетинговая стратегия Золото Белагропромбанк Эффективная коммуникационная кампания Бронза Мелочи жизни Товары для дома Диплом финалиста Parimatch Популярный онлайн-продукт для развлечений Золото Онлайн-школа Kidskey Образование Золото Лукойл АЗС Бронза УКС Советского района г. Минска Недвижимость Диплом финалиста Белагропромбанк Банки и финансовые услуги Диплом финалиста



Марина Латышева и Дмитрий Геранин. Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by



Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by



Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by



Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by



Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by

Номинация Digital Maturity (цифровая зрелость)



В этом году также награждались победители номинации Digital Maturity (цифровая зрелость). Награды брендам, показавшим максимально высокий результат погруженности бизнеса в интернет-маркетинг вручали Сергей Казак, Chief Visionary Officer, AMDG Belarus и PR-менеджер компании Яна Савчик.

Победителями стали «Беллакт-Столица», «АТЛАНТ», «БелВЭБ Сервис», «Альфа-Банк», KIA.

Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by

Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by

Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by

Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by

Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by

Потребительская номинация



В Потребительской номинации награждались бренды, которые выбрали сами потребители.

Бренд Категория Награда Коммунарка Шоколад Золото Санта Бремор Рыба и морепродукты Золото ТОП Мороженое Золото Савушкин Творожные сыры Золото Савушкин Мягкие сыры Золото Савушкин Молочная продукция Золото Савушкин Сырки глазированные Золото Савушкин Творог Золото Ласковое лето Плавленые сыры Золото Брест-Литовск Масло сливочное Золото Брест-Литовск Сыры твердые Золото КАМАКО Майонез Золото КАМАКО Майонезный соус Золото КАМАКО Соевый соус Золото Брестский мясокомбинат Мясная продукция Золото Бульбашъ Водка Золото Добрый Сок Золото Остров чистоты и вкуса Специализированные сети бытовой химии и косметики Золото Old Spice Твердый мужской дезодорант Золото Gillette Станки (кассеты) для бритья Золото Head&Shoulders Шампунь от перхоти Золото Pampers Детская гигиена (подгузники) Золото Fairy Чистящие и моющие средства Золото Tide Стиральный порошок Золото Lenor Ополаскиватель (кондиционер) для белья Золото Always Женская гигиена Золото av.by Интернет-ресурс о покупке и продаже автомобилей Золото Белоруснефть АЗС Золото Заўжды ЦiKaVa Сеть кафе на АЗС Золото Копеечка Сеть магазинов формата «у дома» Серебро Куфар Недвижимость Интернет-портал о недвижимости Золото Образовательный центр «Лидер» Образовательные курсы Золото ЗАБУДОВА Тяжелые строительные материалы Золото ZUBR Аккумуляторы Золото Беларусбанк Банки Золото Беларусбанк Дистанционное банковское обслуживание Золото Евроопт Гипермаркеты Золото Евроопт Сеть магазинов формата «у дома» Золото Gusto Замороженные овощи и смеси Золото Онлайн-гипермаркет e-dostavka.by Служба доставки продуктов Золото ARMTEK Сеть магазинов автозапчастей Золото Parimatch Букмекерская компания Золото Юмор FM Радиостанции Золото BKM HOLDING Электробусы Золото ТВОЯ СТОЛИЦА Агентства недвижимости Золото Mark Formelle Женская трикотажная одежда Золото Площадка недвижимости Realt Интернет-портал о недвижимости Серебро



Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by



Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by



Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by



Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by



Церемония награждения БРЕНД ГОДА-2021. Фото: Глеб Соколовский, Myfin.by