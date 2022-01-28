Пес встретил маленькую хозяйку со школы и умилил всех. Посмотрите, как он помогает ей нести портфель! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Собаки известны своим стремлением помочь хозяевам хотя бы в чем-то, и порой эта помощь вызывает немалое умиление. На историю обратил внимание ridus.ru.



В интернете появилось видео встречи молодой хозяйки со школы: девочка едва выходит из школьного автобуса, а хвостатый товарищ уже без просьб берет в зубы ее рюкзак. Сразу становится понятно, насколько хорошие отношения у питомца с хозяйкой.





Интернет-пользователей умилил хвостатый помощник.

«Какой чудный собакен», «Ну как можно не любить собак? Смотрите, какие они чудесные», «Замечательный помощник», «Ещё и подосвиданькался с водителем. Смешной такой», «Милейший джентльмен!», – писали в комментариях.

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