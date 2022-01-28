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Рафаэль Надаль встретится с Даниилом Медведевым в финале Australian Open

28.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рафаэль Надаль встретится с Даниилом Медведевым в финале Australian Open

Определились финалисты открытого чемпионата Австралии по теннису. Первым путевку в решающий раунд выиграл Рафаэль Надаль.

Сегодня в 1/2 он уверенно обыграл итальянца Маттео Берреттини в четырех сетах: 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Матч длился почти 3 часа. В этом поединке Надаль сделал 14 эйсов. Знаменитый испанец идет к новому рекорду. В случае успеха на Australian Open, это будет его 21-й титул на турнирах «Большого шлема», и он опередит по этому показателю Роджера Федерера и Новака Джоковича.

Однако для этого в финале Надалю нужно обыграть вторую ракетку мира Даниила Медведева. Сегодня он также в четырех сетах победил грека Стефаноса Циципаса: 7:6, 4:6, 6:4, 6:1. Для Медведа победа в Мельбурне также крайне важна. Она позволит россиянину обойти Джоковича и возглавить мировой рейтинг.    

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Определились финалисты открытого чемпионата Австралии по теннису. Первым путевку в решающий раунд выиграл Рафаэль Надаль. Сегодня в 1/2 он уверенно обыграл...
 
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