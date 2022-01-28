﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Музей истории ВОВ пополнился бюстами Василия Маргелова и Зинаиды Портновой

28.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Музей истории ВОВ пополнился бюстами Василия Маргелова и Зинаиды Портновой

Музей истории Великой Отечественной войны пополнился бюстами Героев Советского Союза – Василия Маргелова и Зинаиды Портновой.

Их жизнь тесно связана с нашей историей. Знаменитый десантник Маргелов – выходец из Беларуси, Зина Портнова – отважная белорусская партизанка, которая уничтожила более сотни немецких захватчиков. История их подвигов передается от поколения к поколению, поэтому среди почетных гостей много молодежи. Именно для них фонд Алексея Талая занимается восстановлением исторической справедливости.

Скульптуры переданы в музей безвозмездно в рамках проекта «Аллея российской славы» по запросу фонда белорусского общественного деятеля и паралимпийца. Над бюстами работают скульпторы высокого мирового уровня.  

Торжественная передача в фонды музея истории Великой Отечественной – с участием роты почетного караула. Сувенирные бюсты получили политические деятели, суворовцы и дети героев Советского Союза. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музей истории Великой Отечественной войны пополнился бюстами Героев Советского Союза – Василия Маргелова и Зинаиды Портновой. Их жизнь тесно связана с нашей...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске наградили победителей конкурса БРЕНД ГОДА-2021. Фотоотчет
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by