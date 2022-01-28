|
Музей истории ВОВ пополнился бюстами Василия Маргелова и Зинаиды Портновой
Источник материала: ОНТ
Музей истории Великой Отечественной войны пополнился бюстами Героев Советского Союза – Василия Маргелова и Зинаиды Портновой.
Их жизнь тесно связана с нашей историей. Знаменитый десантник Маргелов – выходец из Беларуси, Зина Портнова – отважная белорусская партизанка, которая уничтожила более сотни немецких захватчиков. История их подвигов передается от поколения к поколению, поэтому среди почетных гостей много молодежи. Именно для них фонд Алексея Талая занимается восстановлением исторической справедливости.
Скульптуры переданы в музей безвозмездно в рамках проекта «Аллея российской славы» по запросу фонда белорусского общественного деятеля и паралимпийца. Над бюстами работают скульпторы высокого мирового уровня.
Торжественная передача в фонды музея истории Великой Отечественной – с участием роты почетного караула. Сувенирные бюсты получили политические деятели, суворовцы и дети героев Советского Союза.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музей истории Великой Отечественной войны пополнился бюстами Героев Советского Союза – Василия Маргелова и Зинаиды Портновой. Их жизнь тесно связана с нашей...
|
Архив (Разное)