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Послание Президента белорусскому народу и парламенту обсуждают в регионах страны
Источник материала: ОНТ
Те, кто не смог попасть во Дворец Республики, следили за прямой трансляцией
В Гродненском университете Послание Президента смотрели вместе преподаватели и студенты. Ещё до начала послания рассуждали, что скажет Глава государства в отношении молодёжной политики. Понимали, тему обойти не мог, ведь в нашей стране молодым особое внимание. Саму молодежь больше всего волнуют профессиональные перспективы, обеспеченность первым рабочим местом и возможность себя реализовать.
Ключевым вопросом, как выстраивать отношения с молодым поколением и какие ценности прививать, задаются и преподаватели. Говорят они и о государственной стратегии в образовании и науке. Беспокоит и вопрос искажения исторической правды.
Фото: БЕЛТА
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Те, кто не смог попасть во Дворец Республики, следили за прямой трансляцией Послания Президента к белорусскому народу и парламенту в эфире телеканалов и радио. В...
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