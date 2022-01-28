Послание Президента белорусскому народу и парламенту обсуждают в регионах страны

Источник материала: ОНТ

Те, кто не смог попасть во Дворец Республики, следили за прямой трансляцией Послания Президента к белорусскому народу и парламенту в эфире телеканалов и радио. В регионах у экранов телевизора собирались целыми коллективами.

В Гродненском университете Послание Президента смотрели вместе преподаватели и студенты. Ещё до начала послания рассуждали, что скажет Глава государства в отношении молодёжной политики. Понимали, тему обойти не мог, ведь в нашей стране молодым особое внимание. Саму молодежь больше всего волнуют профессиональные перспективы, обеспеченность первым рабочим местом и возможность себя реализовать.

Ключевым вопросом, как выстраивать отношения с молодым поколением и какие ценности прививать, задаются и преподаватели. Говорят они и о государственной стратегии в образовании и науке. Беспокоит и вопрос искажения исторической правды.

Фото: БЕЛТА

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