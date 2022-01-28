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Вопрос об учреждении в Беларуси Дня отца изучат по поручению Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января, отвечая на вопросы присутствовавших на Послании к белорусскому народу и Парламенту, дал поручение изучить возможность учреждения в стране Дня отца.
Глава государства пошутил, что это и в его интересах.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января, отвечая на вопросы присутствовавших на Послании к белорусскому народу и Парламенту, дал поручение изучить...
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