Вопрос об учреждении в Беларуси Дня отца изучат по поручению Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января, отвечая на вопросы присутствовавших на Послании к белорусскому народу и Парламенту, дал поручение изучить возможность учреждения в стране Дня отца.

Глава государства пошутил, что это и в его интересах.



Фото: скриншот трансляции ОНТ

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