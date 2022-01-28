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Вопрос об учреждении в Беларуси Дня отца изучат по поручению Лукашенко

28.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вопрос об учреждении в Беларуси Дня отца изучат по поручению Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января, отвечая на вопросы присутствовавших на Послании к белорусскому народу и Парламенту, дал поручение изучить возможность учреждения в стране Дня отца.

Глава государства пошутил, что это и в его интересах.


Фото: скриншот трансляции ОНТ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января, отвечая на вопросы присутствовавших на Послании к белорусскому народу и Парламенту, дал поручение изучить...
 
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