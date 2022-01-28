Ольга Чемоданова: каждый белорус должен задуматься над тем, о чем Президент говорил в Послании народу

Источник материала: ОНТ

Участники продолжают обсуждать П ослание Президента белорусскому народу и парламенту . Конституция, как будет развиваться страна, внешние угрозы для Беларуси и в регионе. Систематизировать информацию ещё предстоит, но главные выводы уже можно сделать.

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