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Ольга Чемоданова: каждый белорус должен задуматься над тем, о чем Президент говорил в Послании народу
Источник материала: ОНТ
Участники продолжают обсуждать П
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Ольга Чемоданова: каждый белорус должен задуматься над тем, о чем Президент говорил в Послании народу
Участники продолжают обсуждать Послание Президента белорусскому народу и парламенту. Конституция, как будет развиваться страна, внешние угрозы для Беларуси и в...
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