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Советский способ крепче спать заинтересовал американцев

28.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Советский способ крепче спать заинтересовал американцев

Фитнес-тренер из Лос-Анджелеса (Калифорния, США) Алексис Фишер рассказала своим подписчикам в TikTok о способе улучшить сон. Метод был разработан советским врачом Константином Бутейко. 

Фишер предлагает на ночь заклеивать рот клейкой лентой или пластырем. По словам американки, это позволяет спать крепче.

Алексис добавила, что данный метод также позволяет избавиться от храпа, предотвращает появление кариеса и спасает от неприятного запаха изо рта.

Некоторых пользователей соцсети рекомендация Фишер смутила. Другие же благодарили девушку, отметив, что новый прием изменил их жизнь. «Жизнь не будет прежней! Больше никакого храпа», – написал один из комментаторов. «У меня хронический насморк, я могу просто задохнуться», – возражает другая пользовательница TikTok.

Как информирует «Лента.ру», в 1950-х годах советский врач Константин Бутейко разработал первые дыхательные упражнения. Медик считал, что от того, как дышит человек, напрямую зависит появление и развитие болезней дыхательной системы. Бутейко был убежден, что проблемы исчезнут, если пациенты начнут дышать через нос.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Фитнес-тренер из Лос-Анджелеса (Калифорния, США) Алексис Фишер рассказала своим подписчикам в TikTok о способе улучшить сон. Метод был разработан советским врачом...
 
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