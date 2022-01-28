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Советский способ крепче спать заинтересовал американцев
Источник материала: ОНТ
Фитнес-тренер из Лос-Анджелеса (Калифорния, США) Алексис Фишер рассказала своим подписчикам в
Фишер предлагает на ночь заклеивать рот клейкой лентой или пластырем. По словам американки, это позволяет спать крепче.
Алексис добавила, что данный метод также позволяет избавиться от храпа, предотвращает появление кариеса и спасает от неприятного запаха изо рта.
Некоторых пользователей соцсети рекомендация Фишер смутила. Другие же благодарили девушку, отметив, что новый прием изменил их жизнь. «Жизнь не будет прежней! Больше никакого храпа», – написал один из комментаторов. «У меня хронический насморк, я могу просто задохнуться», – возражает другая пользовательница TikTok.
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Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Фитнес-тренер из Лос-Анджелеса (Калифорния, США) Алексис Фишер рассказала своим подписчикам в TikTok о способе улучшить сон. Метод был разработан советским врачом...
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