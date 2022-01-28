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Смурфики и герои комиксов: в Бельгии вводят очень необычный дизайн загранпаспортов
Источник материала: ОНТ
В Бельгии местные власти объявили о введении нового дизайна заграничных паспортов с 7 февраля. При этом оформление документа будет непривычным: на его страницах можно будет увидеть, например, героев бельгийских комиксов. Об этом передает
В частности, на страницах официального документа появятся смурфики, Ларго Винч, Тинтин (герой, созданный местным художником Эрже) и другие персонажи.
По словам министра иностранных дел страны Софи Вильмес, замысел такого офораления в том, чтобы путешествующие бельгийцы таким образом представляли за границей бельгийские культуру искусство. По словам главы МИД страны, новый дизайн создан не только талантливо, но и с юмором.
Фото: pixabay
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В Бельгии местные власти объявили о введении нового дизайна заграничных паспортов с 7 февраля. При этом оформление документа будет непривычным: на его страницах...
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