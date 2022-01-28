Кочанова: В непростое время только такой мощный политик, как Александр Лукашенко, может удержать свою страну

Источник материала: ОНТ

Во Дворце Республики, где Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и парламенту , работает наша выездная студия. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси поделилась своим мнение о роли Президента в жизни нашей страны.

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