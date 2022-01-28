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Кочанова: В непростое время только такой мощный политик, как Александр Лукашенко, может удержать свою страну

28.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Дворце Республики, где Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и парламенту, работает наша выездная студия. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси поделилась своим мнение о роли Президента в жизни нашей страны. 

Подробнее – в видеоинформации.

 

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Во Дворце Республики, где Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и парламенту, работает наша выездная студия. Председатель Совета...
 
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