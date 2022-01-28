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Кочанова: В непростое время только такой мощный политик, как Александр Лукашенко, может удержать свою страну
Источник материала: ОНТ
Во Дворце Республики, где
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Кочанова: В непростое время только такой мощный политик, как Александр Лукашенко, может удержать свою страну
Во Дворце Республики, где Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и парламенту, работает наша выездная студия. Председатель Совета...
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