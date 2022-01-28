США отправили Украине почти 300 тонн вооружений

Источник материала: ОНТ

Несмотря на заявления о необходимости переговоров и разрешения кризисной ситуации, США продолжает поставлять военную помощь Украине. Сегодня отправилась очередная партия.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что за последние дни США передали Украине три партии оружия весом почти в 300 тонн. Речь идет о «летальных и нелетальных» средствах. При этом представитель Пенгагона подчеркнул, что пытается выяснить, можно ли ускорить поставки.

Поступают и первые отзывы на письменный ответ США на запрос России по вопросам безопасности. В российском МИД отметили, что пока нет позитивной реакции по главному требованию – отказу от расширения НАТО на Восток. Но письмо позволяет рассчитывать на начало «серьезного разговора» по второстепенным пунктам.

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