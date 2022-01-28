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Сильный ветер и осадки. Прогноз погоды на 29 января

28.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильный ветер и осадки. Прогноз погоды на 29 января

Следующие один за другим с запада на восток активные атлантические циклоны обусловят в выходные ненастную, ветреную с осадками погоду. Наиболее сложные погодные условия ожидаются в воскресенье. 

29 января погодные условия будут определять атмосферные фронты с северо-запада Европы, вслед за которыми продолжит распространяться неустойчивая, влажная воздушная масса. Их прохождение будет сопровождаться осадками, порывистым ветром и гололедными явлениями. 

В субботу облачно. Кратковременный мокрый снег. На дорогах гололедица. Влажность до 90 процентов. Ветер западный умеренный, временами порывистый – до 15-18 метров в секунду. Атмосферное давление ночью и утром будет расти, днем падать.

Температура воздуха утром – от -1℃ по западу до -5℃ по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках – от 0℃ в западных районах до -4℃ в северо-восточных. К вечеру температура – от 0℃ по Брестской области до -7℃ по Витебской. 

В воскресенье погодные условия начнет определять очередной активный циклон с центром над Эстонией. Облачно. Продолжительный снег, мокрый снег, дождь. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный порывистый, временами сильный порывистый – порывы до 20-24 метров в секунду, метель. Температура воздуха ночью от ноля по западу до -9℃ по востоку, днем -2℃…+3℃. В понедельник сохранится влияние циклона, он продолжит удерживать ненастную и очень ветреную погоду. 

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Следующие один за другим с запада на восток активные атлантические циклоны обусловят в выходные ненастную, ветреную с осадками погоду. Наиболее сложные погодные...
 
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