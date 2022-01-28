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Вертолет Ми-8 Минобороны России совершил жесткую посадку: погиб человек

28.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вертолет Ми-8 Минобороны России совершил жесткую посадку: погиб человек

Вертолет Ми-8 Минобороны России совершил жесткую посадку в Ульяновской области (Россия), в результате чего погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителей экстренных служб.

В ходе посадки в районе населенного пункта Дубки вертолет ударился о землю и завалился на бок, после чего у него отвалился хвост. Из топливного бака разлилась жидкость, однако возгорания не было.

До сих пор воздушное судно под воду не ушло и лежит на льду.

В результате жесткой посадки все члены экипажа (три человека) получили травмы. Во время транспортировки в больницу один военнослужащий умер.

Остальных доставили вертолетом и передали медикам.

На месте трагедии работают следователи. По предварительной версии, причиной ЧП послужила техническая неисправность.

Фото: depositphotos.com

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Вертолет Ми-8 Минобороны России совершил жесткую посадку в Ульяновской области (Россия), в результате чего погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом пишет...
 
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