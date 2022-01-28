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Вертолет Ми-8 Минобороны России совершил жесткую посадку: погиб человек
Источник материала: ОНТ
Вертолет Ми-8 Минобороны России совершил жесткую посадку в Ульяновской области (Россия), в результате чего погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом
В ходе посадки в районе населенного пункта Дубки вертолет ударился о землю и завалился на бок, после чего у него отвалился хвост. Из топливного бака разлилась жидкость, однако возгорания не было.
До сих пор воздушное судно под воду не ушло и лежит на льду.
В результате жесткой посадки все члены экипажа (три человека) получили травмы. Во время транспортировки в больницу один военнослужащий умер.
Остальных доставили вертолетом и передали медикам.
На месте трагедии работают следователи. По предварительной версии, причиной ЧП послужила техническая неисправность.
Фото:
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Вертолет Ми-8 Минобороны России совершил жесткую посадку в Ульяновской области (Россия), в результате чего погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом пишет...
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