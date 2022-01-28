Полицейские задержали 84-летнего пенсионера, с 12 лет водившего автомобиль без прав

Источник материала: ОНТ

Полицейские английского города Ноттингем задержали 84-летнего пенсионера, с 12 лет водившего автомобиль без водительского удостоверения. Об этом сообщает издание Metro.

Мужчину остановили на парковке у супермаркета 26 января. К своему удивлению, полицейские выяснили, что 84-летний британец никогда не имел водительского удостоверения несмотря на то, что за рулем он с 12 лет – за все 72 года вождения без прав мужчину ни разу не остановили для проверки документов. При этом, по словам самого пенсионера, он ни разу не попадал в ДТП, не создавал аварийных ситуаций и был предельно аккуратен на дороге.

Понесет ли наказание пенсионер – пока не ясно. Однако полицейские предупредили его, что в последнее время в городе увеличилось количество камер наблюдения и впредь скрыться будет довольно непросто. А поэтому лучше всегда перед выездом проверять наличие водительского удостоверения.

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