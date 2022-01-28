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«Воздушный кусь» двух котов заставил пользователей соцсетей хохотать (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Такова отличительная особенность котов – увидев собрата, обязательно нужно каким-то образом проявить свое отношение к нему. Однако пушистый герой этого видео явно переборщил со знаками внимания. На историю
В Сети появилось видео, где кошка очень высоко подпрыгнула к пушистому собрату, который в тот момент сидел на столешнице. Второй кот отреагировал довольно расчетливо, укусив прилипалу за шею в воздухе.
Видео замедлили, что позволяет хорошо рассмотреть происходящее и повеселиться.
Интернет-пользователей позабавило поведение хвостатого бандита.
Фото: pixabay
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Такова отличительная особенность котов – увидев собрата, обязательно нужно каким-то образом проявить свое отношение к нему. Однако пушистый герой этого видео...
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