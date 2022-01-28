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Под Екатеринбургом взорвался снаряд времен ВОВ: есть погибший

28.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Под Екатеринбургом взорвался снаряд времен ВОВ: есть погибший

Стало известно о взорвавшемся под Екатеринбургом снаряде времен ВОВ, в результате погиб человек, еще шестеро с травмами доставлены в больницу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла в городе Реж в ходе попытки безопасно обезвредить снаряд, найденный во время проведения ремонтных работ.

Фото: depositphotos.com

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Стало известно о взорвавшемся под Екатеринбургом снаряде времен ВОВ, в результате погиб человек, еще шестеро с травмами доставлены в больницу. Об...
 
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