Под Екатеринбургом взорвался снаряд времен ВОВ: есть погибший

Источник материала: ОНТ

Стало известно о взорвавшемся под Екатеринбургом снаряде времен ВОВ, в результате погиб человек, еще шестеро с травмами доставлены в больницу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла в городе Реж в ходе попытки безопасно обезвредить снаряд, найденный во время проведения ремонтных работ.

Фото: depositphotos.com

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