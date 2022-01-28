В Малайзии полностью запретят продажу сигарет рожденным после 2005 года

Источник материала: ОНТ

Власти Малайзии выступили с инициативой полного запрета продажи табачных изделий и сигарет лицам, рожденным после 2005 года. Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения Хайри Джамалуддина сообщает ТАСС.

Министр отметил, что вызываемые курением болезни остаются одной из основных причин смертности в Малайзии. Так, от последствий табакокурения в стране ежегодно умирает порядка 27,2 тыс. человек. При этом в 2021 этот показатель резко вырос – до 31 тыс. человек.

Фото: Pixabay

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