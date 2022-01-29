|
Доктор Комаровский назвал самые бесполезные способы повышения иммунитета
Источник материала: ОНТ
Российский врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем
Так, по словам доктора, это употребление чеснока и лука, равно как и употребление биологически активных добавок и фитопрепаратов. Еще одним неэффективным способом врач назвал гомеопатию.
При этом врач отметил, что наиболее эффективными методами поддержания иммунитета являются полноценный сон, здоровое питание, умеренные физические нагрузки, а также полный отказ от употребления алкоголя. Также для поддержания иммунитета необходима своевременная вакцинация.
Фото: Freepik
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram рассказал о наиболее бесполезных способах повышения иммунитета. Так, по словам доктора, это...
|
Архив (Разное)