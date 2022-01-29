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Доктор Комаровский назвал самые бесполезные способы повышения иммунитета

29.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Доктор Комаровский назвал самые бесполезные способы повышения иммунитета

Российский врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram рассказал о наиболее бесполезных способах повышения иммунитета.

Так, по словам доктора, это употребление чеснока и лука, равно как и употребление биологически активных добавок и фитопрепаратов. Еще одним неэффективным способом врач назвал гомеопатию.

При этом врач отметил, что наиболее эффективными методами поддержания иммунитета являются полноценный сон, здоровое питание, умеренные физические нагрузки, а также полный отказ от употребления алкоголя. Также для поддержания иммунитета необходима своевременная вакцинация.

Фото: Freepik

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Российский врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram рассказал о наиболее бесполезных способах повышения иммунитета. Так, по словам доктора, это...
 
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