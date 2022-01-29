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Оранжевый уровень опасности объявлен на 29 и 30 января в Беларуси

29.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности объявлен на 29 и 30 января в Беларуси

Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу и воскресенье 29 и 30 января из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Белгидромете.

В предстоящую субботу, 29 января, на дорогах страны ожидается гололедица. Ночью по большей части республики усилится ветер – северо-западный, порывами он будет достигать 15–18 метров в секунду.

В последнее воскресенье месяца по большей части страны будет наблюдаться сильный ветер, порывы – до 15–20 метров в секунду, а утром и днем – до 21–24 метров в секунду.

В белорусской столице в субботу на городских дорогах, вероятно, появится гололедица, ночью стоит ожидать сильный ветер. В воскресенье в Минске также будет сильный ветер порывами до 15–20 метров в секунду.

Фото: pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу и воскресенье 29 и 30 января из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Белгидромете. В предстоящую субботу, 29 января,...
 
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