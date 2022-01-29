Стас Михайлов перенес экстренную операцию

Источник материала: ОНТ

Популярный российский исполнитель Стас Михайлов перенес операцию по удалению аппендикса. Перед этим певца экстренно госпитализировали. Об этом сообщил сам Михайлов, пишет StarHit.

Внимательные поклонники обратили внимание на то, что исполнитель долго не появляется в соцсетях. Недавно жена Стаса Михайлова разместила в Сети видео, где 52-летний артист объяснил причину своего долгого отсутствия в интернет-пространстве.

Певец отметил, что благодаря оперативной и квалифицированной помощи медиков опасность миновала.

Поклонники певца пожелали ему скорейшего выздоровления. В свою очередь супруга артиста поблагодарила комментаторов за добрые слова и поддержку, сообщив, что поводов для беспокойства нет – Михайлов чувствует себя хорошо, а медики уже сняли швы.

Фото: Instagram

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