Американец отсидел 20 лет за преступление, в котором сознался его брат-близнец

Источник материала: ОНТ

В США на свободу вышел Кевин Дугар, отсидевший в тюрьме почти 20 лет за убийство, в совершении которого впоследствии признался его брат-близнец. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина был освобожден под залог в городе Чикаго (Иллинойс) 25 января. В заключении он находился с 2003 года, когда мужчину осудили за убийство члена конкурирующей банды. Возможность выйти на свободу появилась только в 2016 году, когда в совершении преступления сознался его брат-близнец Карл Смит.

Рассмотрение дела затянулось, однако в 2018 году суд пришел к выводу, что слова Смита не заслуживают доверия, так как сам он уже отбывал пожизненный срок (99 лет заключения) за ограбление, в ходе которого был тяжело ранен ребенок.

Однако после подачи апелляции суд пришел к выводу, что есть серьезная вероятность того, что Дугар все же невиновен. Решение по итогам повторного рассмотрения дела будет вынесено присяжными, которые, как сообщается, с большой вероятностью признают мужчину невиновным.

Фото: Freepik

Подписывайтесь на нас в Telegram