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В США незадолго до визита Байдена рухнул автомобильный мост, есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
В американском Питтсбурге, штат Пенсильвания, обрушился автомобильный мост, пострадали не менее десяти человек. Об этом
Троих пострадавших госпитализировали. Уточняется, что их жизни вне опасности. Обошлось без погибших.
В связи с инцидентом местное управление общественной безопасности на своей странице в Twitter попросило местных жителей избегать района обращения моста. Уточняется, что в той местности зафиксирован сильный запах газа.
Местные власти опубликовали фотографию с места происшествия, на которой хорошо видна перевернувшаяся легковушка, а также яма, в которую наполовину провалился автобус.
Фото:
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В американском Питтсбурге, штат Пенсильвания, обрушился автомобильный мост, пострадали не менее десяти человек. Об этом сообщает CBS News. Троих пострадавших...
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