В США незадолго до визита Байдена рухнул автомобильный мост, есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

В американском Питтсбурге, штат Пенсильвания, обрушился автомобильный мост, пострадали не менее десяти человек. Об этом сообщает CBS News.

Троих пострадавших госпитализировали. Уточняется, что их жизни вне опасности. Обошлось без погибших.

В связи с инцидентом местное управление общественной безопасности на своей странице в Twitter попросило местных жителей избегать района обращения моста. Уточняется, что в той местности зафиксирован сильный запах газа.

Местные власти опубликовали фотографию с места происшествия, на которой хорошо видна перевернувшаяся легковушка, а также яма, в которую наполовину провалился автобус.

Фото: Служба общественной безопасности Питтсбурга в Twitter

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