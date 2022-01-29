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Транзит нефти по Беларуси с 1 февраля подорожает – МАРТ

29.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Транзит нефти по Беларуси с 1 февраля подорожает – МАРТ

Тарифы на услуги, которые оказывает «Гомельтранснефть Дружба» по транзитной транспортировке нефти через белорусскую территорию по трубопроводам, проиндексируют на 7,4% с первого числа следующего месяца. 

Это предусматривает постановление МАРТ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, постановление предусматривает повышение расценок на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям в размере, который не превышает прогнозируемый на текущий год в нашей стране индекс цен производителей промышленной продукции.

Фото: БЕЛТА

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Тарифы на услуги, которые оказывает «Гомельтранснефть Дружба» по транзитной транспортировке нефти через белорусскую территорию по трубопроводам, проиндексируют...
 
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