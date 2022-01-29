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Владимир Андрейченко – о Послании Президента: Этот совет с народом позволяет выработать правильные пути развития государства

29.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Весь день во Дворце Республики работала выездная студия телеканала ОНТ. Прямые эфиры с вип-гостями – ключевыми персонами в стране. Участники делились ожиданиями, а после эмоциями от услышанного. И, естественно, анализировали тезисы, которые направил белорусам Глава государства. А охват масштабный.

Подробнее – в видеоинформации. 

 

 

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Весь день во Дворце Республики работала выездная студия телеканала ОНТ. Прямые эфиры с вип-гостями – ключевыми персонами в стране. Участники делились ожиданиями,...
 
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