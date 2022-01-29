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Житель Полоцка присвоил на работе 14 тыс. белорусских рублей и проиграл их в казино

29.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Житель Полоцка присвоил на работе 14 тыс. белорусских рублей и проиграл их в казино

Житель Полоцка похитил в магазине, в котором он работал, почти 14 тыс. белорусских рублей и проиграл все эти деньги одном из местных казино. Об этом со ссылкой на УДВ Витебского облисполкома сообщает БЕЛТА.

Крупную недостачу обнаружил владелец магазина запчастей – столь существенная сумма набежала всего за несколько месяцев. Мужчина обратился в милицию. И, как установили сотрудники по борьбе с экономическими преступлениям Полоцкого РОВД, виновником оказался продавец этого же магазина. 

23-летний полочанин присваивал деньги за проданный товар. Таким образом, по его собственным словам, он пытался улучшить пошатнувшееся после свадьбы финансовое положение. Впрочем, как выяснилось, все похищенные средства мужчина направлял не в семейный бюджет, а проигрывал в казино. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело.

Фото: БЕЛТА

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Житель Полоцка похитил в магазине, в котором он работал, почти 14 тыс. белорусских рублей и проиграл все эти деньги одном из местных казино. Об этом со ссылкой на УДВ...
 
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