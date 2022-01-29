Курс государства, экономика, Конституция, суверенитет. О чем еще Президент говорил в Послании белорусскому народу и парламенту?

Источник материала: ОНТ

Главное событие дня – Послание Президента белорусскому народу и парламенту . Тезисы и посылы этого обращения уже разлетелись по информационным лентам. Это вполне понятно. Президент обозначил курс государства. Причём по широкому спектру – от внутренней до внешней проблематики. Это и социальные гарантии, общение с молодёжью, экономика, суверенитет, отношения с союзниками и соседями, которые ведут себя совсем не миролюбиво, наша способность обороняться.





Александр Лукашенко в свойственной ему манере открыто и откровенно говорил о ключевых моментах. Иного и не ждали от белорусского лидера, особенно накануне исторического события – страна на пороге референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию. И по этой букве закона придётся жить всем, возможно, и не одно десятилетие. Но войдёт в историю это послание и другими моментами. Президент не только ответил на вопросы из зала, но и сам задал белорусам три вопроса. Ответить нужно честно и каждому.

Больше 2,5 тысяч человек. Сегодня они, словно единый организм, в кровь которого вот-вот выбросится адреналин. Он разольётся по телу, как допинг, как источник энергии. Без него жизнь была бы так скучна! Главная функция адреналина – мобилизация всех систем. Так вот Послание – тот самый гормон для государства.

Ровно в 11:00 Президента встретят аплодисментами. Речь Александра Лукашенко овации будут прерывать всего 24 раза. За ним – огни софитов, а перед – тысячи любопытных, жадных (в хорошем смысле) глаз. Он будто бы наедине со всеми.

Появилась у этого Послания интрига. Вступление будет коротким: белорусы многое вынесли, благодаря единству, а сколько ещё впереди, но государство в хорошей форме. Александр Лукашенко не станет тянуть с ответом на главный вопрос. Агрессия в мире, по мнению Александра Лукашенко, достигла едва ли не критического уровня. Взять крестовый поход НАТО. А оно нам вообще надо? Тысячи, нет, десятки тысяч солдат по всей Европе и всё больше у границ Беларуси. Они уже без стеснений заявляют, что могут развернуть в Восточной Европе дополнительные…

Хотя, казалось бы, куда уж больше? При этом президент Соединённых Штатов даже в магазине каких-то сувениров пытается напугать санкциями Россию, а Москва заявляет: нам вообще-то просто нужны гарантии. Гарантировать, впрочем, ни США, ни НАТО, судя по их заявлениям, ничего не могут. Разве что дальнейшую помощь Украине. В эти дни туда всё идут и идут поставки военного, как говорят в Госдепе, снаряжения. При этом обстановка накалилась настолько, что сами украинцы уже ищут запасные варианты.

Так кто тогда готовится к войне? И почему при этом сама Украина стягивает войска к белорусской границе? Президент предлагается оглянуться вокруг: Литва подпевает Штатам – Александр Лукашенко по-человечески просит её остановиться, Польша вдруг возомнила себя способной тягаться с Россией. Украина – предмет закулисного торга. Так как удержать мир, если он утекает как вода сквозь пальцы?!

Президент предлагает план действий. Неотложных, что важно. Ведь миграционный кризис не решён, санкции стали охотой на ведьм, современной инквизицией, а пандемия с некоторых пор, по мнению Президента, управляема. Впрочем, всё это пошло на пользу – уверен Александр Лукашенко. Мол, белорусы, наконец, разобрались, кто они такие и что им нужно. Год исторической памяти должен окончательно расставить всё по местам.

Президент предложит на время вернуться в август 2020-го. Мысленно, конечно, Повторить те события вряд ли кто-то захочет. Нет, Александр Лукашенко всё понимает: несогласные с курсом были, есть и будут. Это нормально! Ненормально другое: методы отработки и обработки страны. Их наверняка пропишут в учебниках, чтобы на эти крючки не попасться вновь.

Он так вкратце напомнит о программе бежавших за границу и объяснит, почему всё случившееся – не спонтанные атаки и не эмоциональный порыв. Впрочем, всему этому на смену довольно быстро пришло разочарование, причём у всех…

К слову, в этой части выступления будут самые долгие аплодисменты. И власти, в отличие от тех, кто о ней только мечтает, есть что предложить. Проект Конституции Александр Лукашенко называет уникальным. В том смысле, что писали его всей страной. И призывает не страшиться новаций.

Александр Лукашенко убеждён: Всебелорусское дало стране столько, что это собрание заслуживает конституционного статуса. При этом концентрация власти президентской в нынешнем объёме уже, кажется, и не нужна.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Многие переживают, не будет ли двоевластия. Нам надо учиться жить по законам. А еще взаимный контроль. Потому что мы не знаем, кто будет следующим».

Конечно, это лишь штрихи, пусть и важные. Но Президент обещает до референдума подробный разбор возможной Конституции. При этом нужно понимать: даже если она будет принята, это не конец, а только начало.

И государство ставит, понятное дело, на молодёжь. Президент не скрывает: ожидания велики. В конце концов, государство взяло на себя столько, прежде всего, социальных обязательств, что вправе чего-то ждать и от своих граждан. И как бы Александр Лукашенко не боялся породить иждивенчество, меру собственной ответственности он чувствует остро.

Не свёрнута ни одна социальная программа, не отменено ни одно пособие, из экономического спада удалось выйти. Всё это ценно. Но Александр Лукашенко вновь и вновь будет возвращаться к тому, что не измерить никакими деньгами.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Независимость дорого стоит. Следующий вопрос: вы готовы платить за дорогую вещь – суверенитет и независимость? На это надо отдать последнее. Но вам решать».

И всё же экономика. Не без удовольствия Президент будет говорить об успехах. Не сбылся ведь ни один мрачный прогноз международных экспертов! И вообще как-то просто объяснит суть белорусской экономической модели.

Отношения бизнеса и государства – порой словно тонкие материи. Александр Лукашенко вновь вспомнит о резидентах ПВТ и предпринимателях, которые после выборов не сразу заметили, что власть так и не сменилась. Ну, это мягко говоря. Ему, конечно, обидно. Но нужно же учиться как-то друг с другом договариваться.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мне надо осмыслить, что делать с ПВТ. Мы не будем нарушать законы. Но главное – не пришло ли время поставить в равные условия? Я думаю, мы договоримся. А нет – так заплатите Академии наук. То же самое по ИП. Надо определиться, кто они такие. Будут в приоритете те, кто занимается производством. Мы никого не собираемся уничтожать. Хотим, чтобы перешли на новый уровень и создали производства».

Подход прагматичный: стране и правда нужно больше производственников, как и инвесторов. Задача непростая с учётом пандемии. Те, у кого деньги есть, выжидают. Те, у кого их нет, проедают запасы. Постковидный рост-то придёт, но насколько мы сами будем к нему готовы?

Президент призывает к сплочённости в достижении любых целей. Вместе мы сила – это, пожалуй, лейтмотив послания. А его главная мысль – нам есть что терять.

Красивый финал, но Александра Лукашенко, конечно, завалят вопросами. Он блестяще работает с аудиторией, много шутит – напряжение к тому моменту явно спало. А если по сути, то ответы ведь уже прозвучали – нужно лишь внимательно слушать.

Леонид Анфимов, исполнительный секретарь СНГ: «Сегодня я бы ответил на все "да". Если мы хотим развиваться, то должна быть инициатива от общества, от каждого гражданина Беларуси».

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси: «Он нас, с одной стороны, ориентировал в том, что происходит, а с другой стороны, конечно, всерьез спрашивал, готовы ли мы к такой ситуации, что мы сами думаем. И вот, мне кажется, белорусское общество готово само искать ответы на эти вопросы».

В последний раз в таком формате (если не брать в расчёт Всебелорусское народное собрание) Александр Лукашенко общался с белорусами за несколько дней до выборов. За эти полтора года поменялось если не всё, то многое. Тогда – ему было так важно не отдать любимую. Но порыв этот был, скорее, эмоциональный. Прошло время, и многое сегодня куда более осмысленно. Так, может, стоит задуматься, почему Президент так часто повторяет…

Это ведь когда терять нечего, можно идти на любой риск, ведь хуже уже не будет. А когда понимаешь, какая ценность в твоих руках, начнёшь дуть и на воду.

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