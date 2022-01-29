Джо Байден поселил в Белом доме нового питомца

Источник материала: ОНТ

46-й президент США Джо Байден завел кошку по прозвищу Уиллоу, о чем сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте .

«Добро пожаловать в семью Байден, Уиллоу!», – оповестил о новом питомце своих подписчиков президент США.









Зеленоглазой кошке серо-белого окраса около двух лет и, по информации пресс-секретаря первой леди Джилл Байден, президентская чета впервые встретилась с Уиллоу в 2020 году в Пенсильвании. Тогда кошка выскочила на сцену, прервав предвыборную речь будущего президента.

Джилл Байден назвала нового питомца в честь своего родного города – Уиллоу-Гроув.

К слову, Уиллоу – первая кошка, поселившаяся в Белом доме за последние десять лет. До нее там проживала Индия – кошка, принадлежавшая Джорджу Бушу.

Фото: Twitter

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