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Джо Байден поселил в Белом доме нового питомца

29.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Джо Байден поселил в Белом доме нового питомца

46-й президент США Джо Байден завел кошку по прозвищу Уиллоу, о чем сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте.

«Добро пожаловать в семью Байден, Уиллоу!», – оповестил о новом питомце своих подписчиков президент США.



Зеленоглазой кошке серо-белого окраса около двух лет и, по информации пресс-секретаря первой леди Джилл Байден, президентская чета впервые встретилась с Уиллоу в 2020 году в Пенсильвании. Тогда кошка выскочила на сцену, прервав предвыборную речь будущего президента.

Джилл Байден назвала нового питомца в честь своего родного города – Уиллоу-Гроув.

К слову, Уиллоу – первая кошка, поселившаяся в Белом доме за последние десять лет. До нее там проживала Индия – кошка, принадлежавшая Джорджу Бушу.

Фото: Twitter

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46-й президент США Джо Байден завел кошку по прозвищу Уиллоу, о чем сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте. «Добро пожаловать в семью Байден, Уиллоу!», – оповестил...
 
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