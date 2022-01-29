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29 января во всем мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны

29.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

29 января во всем мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны

Не допустить катастрофы! Сегодня во всем мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны. 

Беларусь активно участвует в деятельности Комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам международной безопасности.

Последствия ядерных взрывов, как для любой страны, так и для всей планеты непоправимы. Дата – по сути, призыв к прекращению гонки ядерных вооружений.

В условиях геополитической напряженности он обретает особый смысл – человечество должно задуматься о сохранении мира и природного разнообразия планеты, для которого радиация представляет большую опасность.

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Не допустить катастрофы! Сегодня во всем мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны.  Беларусь активно участвует в деятельности Комитета...
 
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