29 января во всем мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны

Источник материала: ОНТ

Не допустить катастрофы! Сегодня во всем мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны.

Беларусь активно участвует в деятельности Комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам международной безопасности.

Последствия ядерных взрывов, как для любой страны, так и для всей планеты непоправимы. Дата – по сути, призыв к прекращению гонки ядерных вооружений.

В условиях геополитической напряженности он обретает особый смысл – человечество должно задуматься о сохранении мира и природного разнообразия планеты, для которого радиация представляет большую опасность.

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