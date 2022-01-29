|
29 января во всем мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны
Источник материала: ОНТ
Не допустить катастрофы! Сегодня во всем мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны.
Беларусь активно участвует в деятельности Комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам международной безопасности.
Последствия ядерных взрывов, как для любой страны, так и для всей планеты непоправимы. Дата – по сути, призыв к прекращению гонки ядерных вооружений.
В условиях геополитической напряженности он обретает особый смысл – человечество должно задуматься о сохранении мира и природного разнообразия планеты, для которого радиация представляет большую опасность.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не допустить катастрофы! Сегодня во всем мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны. Беларусь активно участвует в деятельности Комитета...
|
Архив (Разное)