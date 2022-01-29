Лилия Ананич – о Послании Президента: это мощное послание белорусскому народу, Национальному собранию и всему миру

Источник материала: ОНТ

Все, кто приехал накануне во Дворец Республики с вопросами, ответы услышали.

Тезисы Послания сейчас активно обсуждают – их еще предстоит систематизировать и воплотить в жизнь. Но основные заключения участники встречи для себя сделали.

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