Ажиотажный спрос и рост цен на авто: что белорусов ждет в 2022-м. Мнение

Источник материала: Myfin



Фото: Дмитрий Новицкий

– Дефицит машин в 2021-м году случился вопреки ожиданиям. И он вызвал значительный скачок цен. Причем, это коснулось не только новых авто, но и подержанных. Причины надо искать не в Беларуси, а на глобальном рынке. Дефицит, как заявлялось, был вызван проблемами с производством комплектующих на заводах в Японии и США, что вызвало остановки конвейеров. Впрочем, сейчас появились «теории заговора», которые видят причину в изменении политики крупных автопроизводителей. В общем, можно лишь констатировать факт – машин стало производиться меньше. Что увеличило спрос на них на рынке б/у, – рассказывает Дмитрий Новицкий.

Больше всего на вторичном рынке Беларуси в 2021-м году было представлено автомобилей марки Volkswagen. Также в ТОПе традиционно популярные у белорусов бренды Renault и Audi. А вот присутствие автомобилей Opel и Ford эксперты считают «эхом льготной растаможки».

В ближайшей перспективе они ожидают рост предложения по таким моделям как Lada Vesta, Lada Largus, Kia Rio, Geely Atlas.

Что продают и что покупают

Самыми редкими авто 2021-го года, объявления по продаже которых появлялись на Куфар Авто, стали Maybach, Excalibur, Renaissance, Ecomotors, Rolls-Royce и Lotus. Интересно, что даже Maserati и Ferrari предлагались гораздо чаще – в 2021-м таких авто было по 5 штук.



Инфографика: Куфар Авто

Структура спроса на автомобили на популярной площадке объявлений практически такая же. С тем отличием, что машины более высокого класса, представленные брендами Audi и BMW, занимают высокие позиции. А вот Opel и Ford менее востребованы.



Инфографика: Куфар Авто

– Сейчас в некоторых салонах шаром покати, все распродано. Причем, не только «ходовые» модели. У «Лады», скажем, нет в наличии «Нивы» – представлены лишь отдельные комплектации, выбора, фактически, нет. Но не нужно думать, что это только россияне «задирают» цены. Посмотрите на тот же Geely: в начале года Coolray в хорошей комплектации стоил 40000 BYN, а сейчас продается за 66000 BYN. Понятно, что тут есть влияние инфляции, но одной инфляцией такой рост не объяснишь.

А рынок б/у тянется за рынком новых машин.

При этом у многих людей в голове порядок цен еще не поменялся, и они выставляли свои авто по привычной стоимости, чем активно пользовались перекупы. Все это буквально лихорадит рынок.



Особенно быстро растут цены на машины в хорошем состоянии. Свежий кейс, который я недавно видел: Volkswagen Passat B5 1999 года выпуска продается за 7200$. Машине больше 20 лет – и еще год назад такую стоимость было невозможно представить. За такие деньги продавалась новая Lada Granta с салона. А сейчас это воспринимается как норма.

Влияние России на цены очевидно

Региональной особенностью рынка б/у автомобилей Беларуси стало, по мнению эксперта, определяющее влияние России:

– Предприимчивые белорусы пользуются ситуацией на рынке – активным спросом и высокими ценами. И в качестве своего основного рынка рассматривают не Беларусь, а Россию, за что стоит благодарить Таможенный союз, сделавший границы прозрачными. Маржа на авто, который «приплыл» из США, при его продаже в Москву может составлять до 2000$, что очень существенно. А вот осуществлять свою деятельность в Минске – содержать офис, делать необходимые ремонты, гораздо дешевле. В итоге целые автовозы идут отсюда на Восток.

Если говорить о том, какие автомобили продаются внутри страны, то здесь, по данным Куфар Авто, в 2021-м году лидирует Volkswagen Далее практически вровень идет четыре бренда – Opel, Renault, Audi и Ford.

ТОП самых редких проданных машин по итогам года на Куфар Авто выглядит так: Ferrari, Maybach, Oldsmobile. Интересно, что 2021-м году на площадке объявлений продали три Lotus и сразу четыре Lamborghini. А счет продажам некоторых элитных марок идет на десятки: так, нашли новых владельцев 20 Porsche, 37 Bentley и 70 Lexus.



Инфографика: Куфар Авто

Рост цен привел к ажиотажному спросу

– Рост цен не «заморозил» рынок, что было бы, казалось, логичным. Наоборот, в условиях дефицита возник ажиотажный спрос. Люди спешат купить, видимо, считая, что в дальнейшем предложение будет еще меньшим. Кто на этом выиграл? Автопроизводители и дилеры, которые вместо того, чтобы компенсировать дефицит ростом предложения, увеличивают свою маржу с одного проданного авто. А еще те, кто три года назад купил новую машину: сейчас они получили возможность продать ее по той же цене, а то и выше. Все это – наша новая реальность.

В 2022-м я никаких изменений не жду. Нам нужно привыкать к такому положению вещей: высоким ценам и ограниченному выбору.

Если хотите продать свое авто, то сразу найдите вариант на замену – цены растут, и купить по той же стоимости что-то адекватное спустя время у вас вряд ли получится



Или берите новую машину в кредит в белорусских рублях. Есть ощущение, что поездив 2-3 года, можно будет продать ее за ту же стоимость в пересчете на доллары.