В столичном детском саду загорелась электроплита, эвакуированы 128 человек

Источник материала: БелТА

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за возгорания электроплиты эвакуировали 128 человек из детского сада, в том числе 117 детей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасателям 28 января в 10.26 поступило сообщение о загорании электроплиты в помещении пищеблока на первом этаже двухэтажного здания яслей-сада №284 на пр.Пушкина.

До прибытия подразделений МЧС администрацией учреждения из здания эвакуированы 128 человек (из них 117 детей). Пострадавших нет.

Причина загорания устанавливается.-0-