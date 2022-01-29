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В столичном детском саду загорелась электроплита, эвакуированы 128 человек

29.01.2022 10:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за возгорания электроплиты эвакуировали 128 человек из детского сада, в том числе 117 детей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасателям 28 января в 10.26 поступило сообщение о загорании электроплиты в помещении пищеблока на первом этаже двухэтажного здания яслей-сада №284 на пр.Пушкина.

До прибытия подразделений МЧС администрацией учреждения из здания эвакуированы 128 человек (из них 117 детей). Пострадавших нет.

Причина загорания устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спасателям 28 января в 10.26 поступило сообщение о загорании электроплиты в помещении пищеблока на первом этаже двухэтажного здания яслей-сада №284 на пр.Пушкина.
 
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