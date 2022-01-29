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Стая бродячих собак напала на девочку в чукотском поселке
Источник материала: ОНТ
В поселке Угольные Копи на Чукотке стая бродячих собак напала на девочку-подростка,
ЧП произошло во дворе жилого дома в поселке Угольные Копи. В результате нападения животных, у 15-летнего подростка зафиксирована укушенная рана левой голени, девочка направлена на амбулаторное лечение.
Прокуратура начала проверку по факту случившегося, а также инициировала проведение оценки мероприятий, которые проводят местные уполномоченные органы по обращению с безнадзорными животными.
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В поселке Угольные Копи на Чукотке стая бродячих собак напала на девочку-подростка, сообщает Mk.ru. ЧП произошло во дворе жилого дома в поселке Угольные Копи. В...
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