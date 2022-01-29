Стая бродячих собак напала на девочку в чукотском поселке

Источник материала: ОНТ

В поселке Угольные Копи на Чукотке стая бродячих собак напала на девочку-подростка, сообщает Mk.ru.

ЧП произошло во дворе жилого дома в поселке Угольные Копи. В результате нападения животных, у 15-летнего подростка зафиксирована укушенная рана левой голени, девочка направлена на амбулаторное лечение.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося, а также инициировала проведение оценки мероприятий, которые проводят местные уполномоченные органы по обращению с безнадзорными животными.

Фото: ru.depositphotos.com

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