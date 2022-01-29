|
Новые правила пользования газом в быту вступают в силу с 16 февраля: что нужно знать потребителям
Источник материала: ОНТ
С 16 февраля текущего года вступают в силу обновленные Правила, регулирующие нормы потребления бытового газа,
Новый документ регламентирует порядок расчетов за использованный газ, выполненные работы и оказанные услуги, а также техническое расследование причин аварий и несчастных случаев. Кроме того, уточняются требования по обеспечению безопасности при пользовании газом в быту.
Согласно новым Правилам пользования газом в быту, потребители обязаны заключить два договора или разделить прежний на два:
УП «Мингаз» обращает внимание потребителей на то, что содержание газового оборудования в исправном состоянии и его обслуживание становятся заботой собственника. Данное уточнение относится как к физическим, так и к юридическим лицам. Обслуживающие организации получают право замены обслуживаемого ими газового оборудования.
Полный текст документ, вступающего в силу 16 февраля 2022 года,
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 16 февраля текущего года вступают в силу обновленные Правила, регулирующие нормы потребления бытового газа, сообщает агентство «Минск-Новости». Новый документ...
|
Архив (Разное)