Новые правила пользования газом в быту вступают в силу с 16 февраля: что нужно знать потребителям

Источник материала: ОНТ

С 16 февраля текущего года вступают в силу обновленные Правила, регулирующие нормы потребления бытового газа, сообщает агентство «Минск-Новости».

Новый документ регламентирует порядок расчетов за использованный газ, выполненные работы и оказанные услуги, а также техническое расследование причин аварий и несчастных случаев. Кроме того, уточняются требования по обеспечению безопасности при пользовании газом в быту.

Согласно новым Правилам пользования газом в быту, потребители обязаны заключить два договора или разделить прежний на два:

на газоснабжение;

на техническое обслуживание бытовых газовых приборов.

УП «Мингаз» обращает внимание потребителей на то, что содержание газового оборудования в исправном состоянии и его обслуживание становятся заботой собственника. Данное уточнение относится как к физическим, так и к юридическим лицам. Обслуживающие организации получают право замены обслуживаемого ими газового оборудования.

Полный текст документ, вступающего в силу 16 февраля 2022 года, размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Фото: БЕЛТА

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