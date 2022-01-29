Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 24 по 30 января 2022 года

Источник материала: ProBusiness



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Новый вид инвестиций в недвижимость, разбор нюансов новых реалий налогообложения и аутентичная итальянская пицца из печи в Гродно. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на этой неделе.

Условия для бизнеса

В 2022 году многие ИП не смогут больше использовать упрощенную систему налогообложения. А летом нас ждет еще одно потрясение: с 1 июля Wildberries и другие иностранные маркетплейсы должны будут платить дополнительные 20% НДС — уже белорусским налоговикам. Налоговый консультант, соучредитель бухгалтерской компании «Директ Актив» Вера Солянкова рассказала на встрече Клуба Про бизнес, на ком, помимо российских маркетплейсов, скажутся эти нововведения, а также ответила на вопросы, которые волнуют бизнес из-за изменений в законодательстве.

Кстати, налоговая пояснила разницу между работой и услугой , что также важно для определения системы налогообложения.

Экономика для бизнеса

2022 год для белорусской экономики, вероятно, будет не самым простым. Набирают обороты санкции, снижается экспорт, впереди огромные выплаты по госдолгу, а рефинансировать неоткуда… Однако важно сохранять хладнокровие. Если принимать экономически правильные решения, то потери будут минимальными. Но удастся ли это правительству? Об этом мы побеседовали со старшим аналитиком «Альпари Евразия» Вадимом Иосубом.

Полезное для бизнеса

«Про бизнес» совместно с Альфа-Банком продолжают новый сезон проекта «Рабочая группа 2.0». Героем одного из выпусков стал парфюмер-стилист и основатель Perfumer N.Y. Николай Ярец. На кейсе этой компании выясняем , как масштабировать бизнес, завязанный на персонализации, и определиться с фокусом.

Герой еще одного выпуска — Анатолий Авдеев, основатель бренда одежды Rawr. На примере его бизнеса разбираемся , как повышать эффективность отдела продаж, как работать с существующей базой клиентов и насколько важно выстраивать стратегию бренда.

Пандемия, экономические и общественные кризисы в разных странах дали понять всему миру, что возврата к прежней жизни не будет. Для адаптации к новым условиям требуются иные качества, что особенно актуально для лидеров, ведь они отвечают не только за себя, но и за идущих за ними людей. Учредитель и управляющий директор международного холдинга Polimaster Людмила Антоновская рассказала «Про бизнес» о трех наиболее ярких и важных типах лидерства .

Несколько лет назад мы уже писали про Наталью Сорокоумову, которая ушла из школы, где работала преподавателем, и вот уже 13 лет развивает свои авторские курсы английского. То, что многие сделали в пандемию — перешли в онлайн, — она реализовала уже давно в виде онлайн-проекта по подготовке школьников к централизованному тестированию. Наталья прокомментировала «Про бизнес», как она это сделала и в чем были сложности .

«Белорусская система корпоративного управления хотя и прогрессирует в последние годы, все равно является отстающей даже по сравнению с соседними странами», — говорится в обзоре ЕБРР. Аналитики рейтингового агентства BIK Ratings совместно со специалистами юридической фирмы Sorainen и консалтингового агентства ASER провели анализ мирового опыта построения систем корпоративного управления, а также исследование данных систем на крупных предприятиях Беларуси. И вот к каким выводам они пришли.

Истории бизнеса

Юрист Владимир Несмашный как-то удивил своих клиентов, объявив, что после 24 лет профессиональной деятельности уходит из юриспруденции в кулинарию. Имея за плечами десятки учеников, сотни успешно проведенных консультаций, клуб реферального бизнеса, теперь он ведет стримы из собственной кулинарной студии, готовит в прямом эфире по бабушкиным болгарским рецептам и раскапывает историю происхождения знакомых всем блюд. Как юристу не опустить руки, если на старте подводят подчиненные, легко ли уйти в неизвестную сферу деятельности и вправду ли возможно монетизировать мечту — читайте на «Про бизнес» .

В 2015 году Богдан Цагойко решил создать сеть турагентств в Беларуси — так стартовал Make Travel. Со временем парню удалось масштабировать компанию, пережить пандемию и в 2021 году параллельно открыть еще один бизнес — «Дом мармелада». О рисках, вложениях, сложностях, провалах и успехах предпринимателя Богдан рассказал нам .

О собственной пиццерии супруги Сальваторе Сальмери из Италии и Мария Кальченко из белорусского Гродно задумались, еще когда жили на Сицилии. Открываться в Италии, посчитали, не имело особого смысла: только в их небольшой провинции Мессина насчитывалось несколько сотен подобных заведений. Тогда семейная пара подумала, почему бы не махнуть в Гродно — на родину Марии — и не показать белорусам, что такое настоящая итальянская пицца. Сальваторе и Мария собрали вещи, сменили берег Тирренского моря на берега Немана — и стартовали. Что им понадобилось для открытия итальянской пиццерии по всем канонам и сколько пришлось вложить в дело, узнайте здесь .

Необычное для бизнеса

В Беларуси появилась новая форма инвестиций в коммерческую недвижимость. Компания «РЕИТ Индастриал» предложила первичное размещение токенов (ICO) MANO на криптобирже FREE2EX. Привлекаемые средства направят на долевое строительство производственно-складской недвижимости в СЭЗ Минского района. Инвесторы не участвуют в покупке и управлении объекта, но получают доход от сдачи его в аренду и последующей продажи. По прогнозам, он составит 8,1% годовых. Но все ли так просто? Партнер ASER Максим Додолев рассказал , как устроен этот инструмент, какие риски есть у проекта и как компания собирается их минимизировать.

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