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В Пинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

29.01.2022 11:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе при пожаре в жилом доме обнаружен погибший хозяин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"28 января в 22.52 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Хворосно Пинского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1946 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"28 января в 22.52 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Хворосно Пинского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1946 года рождения, пенсионер", -...
 
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