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В Пинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина
Источник материала: БелТА
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе при пожаре в жилом доме обнаружен погибший хозяин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"28 января в 22.52 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Хворосно Пинского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1946 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
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"28 января в 22.52 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Хворосно Пинского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1946 года рождения, пенсионер", -...
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