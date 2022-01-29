В Пинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Источник материала: БелТА

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе при пожаре в жилом доме обнаружен погибший хозяин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"28 января в 22.52 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Хворосно Пинского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1946 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-