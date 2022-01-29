Источник материала: БелТА

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресечен канал поставки контрафактного спирта из России. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Оперативники гродненского УБЭП под Жабинкой остановили седельный тягач под управлением 26-летнего гомельчанина. Мужчина перевозил 7 т спиртосодержащей жидкости, стоимость которой оценивается в Br100 тыс.", - рассказали в МВД.

По предварительной информации, привезенный из России контрафакт планировался для реализации белорусским потребителям.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются иные лица, причастные к нелегальному транзиту.-0-