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Пресечен канал поставки контрафактного спирта из России

29.01.2022 11:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресечен канал поставки контрафактного спирта из России. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Оперативники гродненского УБЭП под Жабинкой остановили седельный тягач под управлением 26-летнего гомельчанина. Мужчина перевозил 7 т спиртосодержащей жидкости, стоимость которой оценивается в Br100 тыс.", - рассказали в МВД.

По предварительной информации, привезенный из России контрафакт планировался для реализации белорусским потребителям.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются иные лица, причастные к нелегальному транзиту.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресечен канал поставки контрафактного спирта из России. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД. "Оперативники...
 
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