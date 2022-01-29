Джо Байден: войска США будут отправлены в Восточную Европу в ближайшее время

Источник материала: ОНТ

Джо Байден на пресс-конференции заявил о скорой передислокации американских войск в Восточную Европу, передает РБК.

Президент США, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что небольшое количество американских войск в ближайшее время будут направлены в Восточную Европу.

Ранее Пентагон заявлял о готовности направить в данный регион около 8,5 тысяч военных.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что переброска сил еще не начата.

Фото: Twitter

Подписывайтесь на нас в Telegram