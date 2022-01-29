﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Джо Байден: войска США будут отправлены в Восточную Европу в ближайшее время

29.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Джо Байден: войска США будут отправлены в Восточную Европу в ближайшее время

Джо Байден на пресс-конференции заявил о скорой передислокации американских войск в Восточную Европу, передает РБК.

Президент США, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что небольшое количество американских войск в ближайшее время будут направлены в Восточную Европу.

Ранее Пентагон заявлял о готовности направить в данный регион около 8,5 тысяч военных.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что переброска сил еще не начата.

Фото: Twitter

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джо Байден на пресс-конференции заявил о скорой передислокации американских войск в Восточную Европу, передает РБК. Президент США, отвечая на вопросы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пресечен канал поставки контрафактного спирта из России
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by