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Джо Байден: войска США будут отправлены в Восточную Европу в ближайшее время
Источник материала: ОНТ
Джо Байден на пресс-конференции заявил о скорой передислокации американских войск в Восточную Европу,
Президент США, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что небольшое количество американских войск в ближайшее время будут направлены в Восточную Европу.
Ранее Пентагон заявлял о готовности направить в данный регион около 8,5 тысяч военных.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что переброска сил еще не начата.
Фото: Twitter
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Джо Байден на пресс-конференции заявил о скорой передислокации американских войск в Восточную Европу, передает РБК. Президент США, отвечая на вопросы...
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