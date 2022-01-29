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Команда Президента играет с хоккейной командой Могилевской области
Источник материала: ОНТ
Хоккейная команда Александра Лукашенко сегодня играет с Могилевской областью,
Матч проходит в рамках 15-х Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2021/22 годов.
Игра пройдет в Олимпик-арене.
Прямую трансляцию можно посмотреть
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Хоккейная команда Александра Лукашенко сегодня играет с Могилевской областью, информирует Telegram-канал «ПУЛ Первого». Матч проходит в рамках 15-х Республиканских...
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